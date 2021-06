TVH neemt Battery Supplies uit Deerlijk over

TVH uit Waregem wereldspeler voor onderdelen voor heftrucks, industriële voertuigen, bouwmachines en landbouwtractoren, heeft de aandelen verworven van Battery Supplies in Deerlijk.

Dat geldt ook voor haar dochterondernemingen in het buitenland. Battery Supplies, opgericht in 1999, heeft in de loop der jaren een sterke reputatie opgebouwd als one-stop shop voor de levering van batterijen, batterijladers en -accessoires, alsook voor onderhouds- en reparatiediensten.

De onderneming blijft autonoom opereren vanuit haar huidige kantoren en magazijnen, onder leiding van het huidige managementteam. Battery Supplies heeft 80 mensen in dienst en is goed voor een jaaromzet van meer dan 43 miljoen euro.