Rentalift, in 2001 opgericht door de familie Deschrijvere-De Leersnyder, is actief in de verhuur van schaarliften, hoogwerkers, verreikers en heftrucks over heel Vlaanderen, met een duidelijke regionale verankering in West- en Oost-Vlaanderen.

TVH Equipment, met hoofdzetel in Waregem, heeft daarnaast al filialen in Diksmuide, Sint-Niklaas, Londerzeel, Antwerpen, Nijvel en Maaseik.