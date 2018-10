Tussenarrest in zaak moeder die verdacht wordt van vergiftiging

De verpleegster wordt ervan verdacht haar kind twee jaar lang doelbewust ziek te hebben gemaakt, maar dat ontkent ze met klem. Het hof van Beroep vraagt nu bijkomende onderzoeksdaden, onder meer het verhoren van een dokter en verpleegster.

De vrouw, die zelf verpleegster is, bracht haar kind voor het eerst binnen in het ziekenhuis toen de baby 10 maanden oud was. Haar zoontje moest braken en was futloos. In totaal zouden zo’n 40 opnames volgen, verspreid over twee jaar. Door dat hoge aantal rezen er vermoedens van kwaad opzet. Het parket startte een onderzoek en de moeder kwam in het vizier. Ze zou mogelijk aan het syndroom van Münchhausen by Proxy lijden en daarom haar zoontje ziek maken om zelf meer aandacht te krijgen.

De vrouw ontkent alles en ze werd in eerste aanleg ook vrijgesproken. Het hof van Beroep in Gent vraagt nu bijkomende onderzoeksdaden vooraleer een definitief arrest te vellen.