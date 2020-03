TuinXpo in Kortrijk neemt maatregelen tegen coronavirus

Tuinbeurs TuinXpo in Kortrijk neemt maatregelen om de eventuele verspreiding van het coronavirus in te dijken. Die aanpassingen zijn noodzakelijk voor de veiligheid van de bezoekers en standhouders, klinkt het bij de organisatie.

De lente is in aantocht en dat brengt traditioneel veel volk naar Kortrijk Xpo voor de jaarlijkse tuinbeurs. Maar zo'n beurs houdt ook risico's in. Om een verdere verspreiding van het coronavirus te vermijden, voorziet de organisatie ontsmettende zeepjes in de bars en de toiletten én desinfecteert een schoonmaakploeg de meest bezochte plaatsen in het gebouw. De organisatie benadrukt wel dat er geen reden tot paniek is.

Tevreden standhouders

Eerder deze week raakte bekend dat de internationale voedingsbeurs Tavola, ook in Kortrijk, uitgesteld wordt tot september. De standhouders op TuinXpo zijn tevreden dat deze regionale tuinbeurs niet hetzelfde lot beschoren is en dus gewoon kan doorgaan.

TuinXpo loopt nog tot zes uur zondagavond in Kortrijk.