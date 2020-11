Tuincentra mogen planten en vazen verkopen, geen kerstballen

Net in de periode waarin ze zwaar inzetten op kerstdecoratie. Zo ook Floralux in Dadizele. Daar hebben ze een kerstafdeling van maar liefst 1500 vierkante meter van de ene op het ander moment volledig moeten afsluiten. Dat is een domper, want zomaar duizenden kerstartikelen online aanbieden, gaat niet.

Buitenland

"Wij hebben twee winkels. In Dadizele gaan we naar 60% omzetverlies, maar met het sluiten van de Franse grenzen, zal dat nog gevoelig hoger liggen", zegt Fien Ternest. "Wij zien wel dat tuincentra in het buitenland, zeg maar Frankrijk en Nederland, wel mogen openblijven met hun volledig assortiment, zoals kerstartikelen. Online verdelers spelen er ook op in. Laat ons hopen dat de budgetten van verkoop van kerstartikelen niet naar het buitenland vloeien. Want dat is een spijtige zaak voor ons en ook voor België in deze economische crisis".