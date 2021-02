TUI schrapt reizen naar niet-Europese bestemmingen tot eind april

In ons land mag je tot 1 april alleen essentiële reizen naar het buitenland maken. Volgende week is er opnieuw overlegcomité en misschien verandert (vervroegt) de datum van het reisverbod dan wel. TUI heeft sowieso alle toeristische reizen tot eind maart geschrapt. Er konden wel reizen geboekt worden voor de periode nadien, ook naar verre bestemmingen zoals Egypte, Mexico of Jamaica. De reizen naar niet-Europese bestemmingen in de maand april stelde TUI zelf eerder al in vraag en die worden nu dus effectief geschrapt.