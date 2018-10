TUI schrapt populaire vlucht naar Barcelona

Ook Nice verdwijnt uit het aanbod. Volgens TUI is het moeilijk om te concurreren met maatschappijen die elke dag naar de Spaanse stad vliegen. De beslissing is opvallend want de lijn kreeg de ondersteuning van Westtoer en Toerisme Vlaanderen die in Spanje campagnes voerden om Spaanse toeristen en zakenmensen naar hier te krijgen. Ook de Franse havenstad Nice laat TUI voortaan links liggen. Daar kun je immers ook makkelijk met de auto naartoe. Nieuwe bestemmingen zijn er niet deze zomer vanuit Oostende. Er komt wel een uitbreiding van de vluchten naar Alicante en Malaga en naar Ibiza en Corfu.