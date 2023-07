Er was ook op Corfu bosbrand uitgebroken en het vuur leek een hotel te bedreigen. TUI bracht twaalf reizigers in veiligheid. Maar de brandweer kreeg het vuur daar wel snel onder controle en ondertussen kon iedereen weer naar zijn hotel. De bosbranden op het eiland Rhodos zijn moelijker te bestrijden. TUI beslist later deze week of ze opnieuw naar die bestemming vliegt.