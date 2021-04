TT Resten over verval, bewaren en herinneren

In de historische ontwijde Sint-Franciscuskerk in Menen is vanaf zaterdag de tentoonstelling 'Resten' te zien. 16 kunstenaars tonen er onder meer schilderijen, installaties, grafisch werk en beelden.

De kunstwerken gaan in dialoog met de kerk en haar geschiedenis en gaan over verval, bewaren en herinneren. Het zijn resten die blijven kleven aan ons lichaam, de architectuur of onze herinneringen.

Resten-curator Chantal Pollier: “Sommige kunstenaars werken met dierlijke resten, sommigen werken met plantenresten. Het zijn altijd pogingen geweest om daar iets van te bewaren en om daar de schoonheid in te zien. De schoonheid van het ongewone, van wat je liever niet ziet.”

Cindy Wright maakte een grote houtskooltekening van een doodshoofd. 'Beauty of the beast' van Alexi Williams toont dan weer een kar met organen na een slachting. Guisseppe Licari creëerde een afbrokkelend hoofd van brooddeeg. Het is zijn hoofd dat afbrokkelt met de tijd.

Ilse Roman naaide met haar eigen haar een geboortekleed van haar zoontje aan elkaar. aan elkaar genaaid. Ook de geknipte nageltjes, de navelstreng en vleugeltjes van vliegen zitten in het kleed verwerkt.

Nog opmerkelijk zijn twee tepels van Colin Van Eeckhout, frontman van muziekgroep Amenra. De tentoonstelling Resten is tot eind mei telkens te zien op woensdag-, zaterdag- en zondagnamiddag van 2 tot 6 in de Sint-Franciscuskerk in Menen.