"Truck met 39 lichamen kwam via Zeebrugge"

De truck met daarin 39 lijken die vanmorgen in het Britse Essex is gevonden, is via Zeebrugge gereisd. Dat zegt de Britse politie, volgens Britse media zoals de BBC en The Guardian.

Wellicht gaat het om slachtoffers van mensensmokkel.

38 volwassenen en één tiener

In Grays, in het graafschap Essex, in het zuiden van Groot-Brittannië, zijn vanmorgen 39 lichamen aangetroffen in een vrachtwagencontainer. Dat zegt de politie, aldus de Britse openbare omroep BBC. De chauffeur van de vrachtwagen, een 25-jarige man uit Noord-Ierland, is opgepakt op verdenking van moord.

Volgens de politie blijkt uit het eerste onderzoek dat het om 38 volwassenen en één tiener gaat. De vondst gebeurde in het Waterglade Industrial Park op Eastern Avenue in Grays, ten oosten van Londen. Het industriegebied is door de politie afgezet.

Vanuit Bulgarije

De politie denkt dat de vrachtwagen uit Bulgarije afkomstig is en dat die vorige zaterdag 19 oktober Groot-Brittannië binnenkwam in Holyhead, een havenstad in het westen van het land met ferryverbindingen naar het Ierse Dublin. Speurders proberen de lijken te identificeren, maar dat wordt volgens de politie een werk van lange adem. Het is niet meteen duidelijk of het om in Groot-Brittannië binnengesmokkelde migranten gaat.

Britse ministers 'geschokt'

De Britse premier Boris Johnson en zijn minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel hebben "ontsteld" en "geschokt" gereageerd.

In juni 2000 werden in een vrachtwagen in Dover de lichamen aangetroffen van 58 Chinese immigranten. Het jaar nadien werd een Nederlandse vrachtwagenchauffeur veroordeeld voor doodslag.