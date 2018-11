Trouwring gezocht van slachtoffer ongeval met vluchtmisdrijf

Jacques Bultinck (88) overleed afgelopen woensdagmiddag na de aanrijding met vluchtmisdrijf in de Ieperse Oude Veurnestraat. Zijn familie zoekt nu zijn trouwring, die spoorloos is sinds het ongeval.

Ieperling Jacques Bultinck ging afgelopen dinsdagavond zijn wekelijks tijdschrift en enkele boodschappen halen in een dagbladhandel, stak de straat over en werd aangereden door een wagen, die de vlucht nam. Hij was ernstig gewond aan het hoofd en bezweek de dag erop aan zijn verwondingen.

Jacques was een beroepsmilitair, die vele dienstjaren doorbracht in Duitsland, en nu genoot van zijn pensioen met zijn 88-jarige vrouw Margareta Floss in hun flat aan de Plumerlaan in Ieper.

"We hebben zijn laatste boodschappen op de rijbaan teruggevonden, maar zijn nog koortsachtig op zoek naar zijn trouwring", vertelt hun enige zoon Frank (63), die woont in Vosselaar. "De ring is spoorloos sinds de aanrijding en we willen die graag terug vanwege de grote emotionele waarde. Vermoedelijk is hij de ring verloren bij de aanrijding, want hij zat relatief los aan zijn vinger. Er zijn geen inscripties, het gaat om een klassieke gouden trouwring. Wie hem terugvindt, mag contact opnemen met de politie."

"Geen tweede keer gebeuren"

De aanrijder, een man uit de streek, gaf zich afgelopen woensdagnamiddag aan bij de politie. "Daarmee hebben we Jacques niet terug, maar het is belangrijk dat zoiets geen tweede keer gebeurt", aldus Frank. "Het is jammer dat mijn vader op die leeftijd op zo'n manier aan zijn einde moet komen. Hij was nog goed te been, maar was de laatste tijd wat vermagerd en had last van ouderdomskwaaltjes. Ik zal hem herinneren als een man, die streng en correct was voor iedereen."

Jacques was oud militair en had de titels en decoraties Adjudant Chef B.D., Oud Korpsadjudant van het 2de Regiment Jagers te Paard, Militair Ereteken 1ste Klas, Ridder in de Orde van Leopold II, Ridder in de Kroonorde en Erekruis 1ste Klasse voor Militaire dienst in het Buitenland.

De uitvaart, begeleid door Uitvaartzorg Leo, vindt plaats op 27 november om 11 uur in de Ieperse kathedraal.