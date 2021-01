Trouwkoppels snakken naar mooiste dag

Hoe lang kan je wachten op de dag van je leven? Dat is een vraag waar veel trouwkoppels nu mee kampen. Iedereen die sinds maart vorig jaar een huwelijksfeest wou geven, zit met de handen in het haar.

Matthew en Melissa willen trouwen en dat met een heel groot feest, met veel vrienden en zonder mondmaskers. Hun dag was gepland straks op 22 april.

"Het duurt nu al heel lang en zekerheid is er niet", zegt Melissa Forrest. Zoals Melissa en Matthew zijn er honderden koppels.

Feestzalen willen snel duidelijkheid

Nog meer problemen zijn er bij de uitbaters van feestzalen, zoals de bekende feestzaal Salons Ten Boogaerde in Kortemark. "Dat zijn onze buitenterrassen waar we sedert maart jammergenoeg geen recepties meer kunnen verzorgen. Je ziet het. Het is allemaal leeg, het is nog een klein beetje onderhouden maar het is een triestig zicht, natuurlijk".

De zaal ligt er piekfijn, maar troosteloos bij. Een jaar geleden was zowat elk weekend hier volgeboekt, maar Covid heeft heel wat feestnachten verbrod. Vorig jaar werden 60 trouwfeesten geannuleerd, ook de populaire brunches met dansfeest konden niet doorgaan. En ook nu is er geen duidelijkheid.

"Het is continu mails en telefoons om te vragen: we annuleren, wat moeten we doen? Maar we kunnen zelf niet antwoorden, dat is heel frustrerend. We hopen dat er op 15 januari toch wat meer duidelijkheid komt en dan kunnen we helpen onze bruidsparen te begeleiden naar een nieuwe datum en de reorganisatie van hun feest", zegt Didier Deylgat van Salons Ten Boogaerde.

De uitbaters van heel wat feestzalen willen gauw weer hoop kunnen bieden en hun anders bloeiende sector snel weer nieuwe adem geven.