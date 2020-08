Trotec investeert fors in Veurnse vestiging

Het Veurne bedrijf Trotec heeft één miljoen euro geïnvesteerd in een nieuwe drooginstallatie.

Trotec recycleert koekjes, snoep en pasta tot grondstof voor voeder voor kippen, runderen en varkens. "Door de investering in een nieuwe droogtrommel kan de productie met vijftien procent omhoog tot 230.000 ton afgewerkte grondstof," zegt zaakvoerder Sigrid Pauwelyn. "Ook complexere voedingsproducten zullen we verwerken".

Minder voedselverspilling en meer ruimte voor landbouw

Trotec verwerkt jaarlijks meer dan 200.000 ton koekjes, brood, snoep, chocolade, chips, pasta en ontbijtgranen. Dat resulteert in 180.000 ton grondstof voor dierenvoeding. "Naast minder voedselverspilling zorgen we er op die manier ook voor dat jaarlijks 40.000 hectare landbouwgrond vrij is voor andere teelten.”

De nieuwe installatie wordt volgende week getest.