Morgen is de grootste warmte weg. Een zuidwestelijke wind stuurt dan koelere lucht binnen met maxima rond een graad of 20. Wolken en zon wisselen dan af en enkel landinwaarts is er nog kans op een lokale bui. Dinsdag en woensdag worden de buienkansen weer groter met een zuidwestelijke aanvoer. Het blijft wel erg zacht met maxima op dinsdag zelfs weer richting 23-24 graden. Op woensdag is dat eerder rond een 20 graden.