Tripartite gelooft in frisse wind voor Blankenberge

Zoals bekend verhuizen de liberalen in Blankenberge binnenkort naar de oppositiebanken.

Open Vld was er al jaren aan de macht, maar de N-VA sloot een nieuwe coalitie af met sp.a en CD&V. En dus is burgemeester Ivan De Clerck burgemeester af, Daphné Dumery van N-VA volgt hem op. "De coalitie heeft zich haast op natuurlijke wijze gevormd op basis van gemeenschappelijke raakvlakken", zeggen de partijen. De grote lijnen van het bestuursakkoord zullen draaien rond de drie grote thema's: werken, wonen en welzijn. Volgens de partners hebben ze elkaar gevonden in concrete dossiers en gemeenschappelijke standpunten.

Intussen is al bekend hoe de nieuwe bestuursploeg wordt samengesteld/ Daphné Dumery wordt dus burgemeester, Annie De Pauw (sp.a) wordt voorzitter van de bijzondere commissie voor de sociale dienst. Jurgen Content (sp.a) wordt eerste schepen, Sandy Buysschaert (CD&V) tweede. De rest van de schepenposten gaan naar Alfons Monte, Nadian Cloetens, en Benny Herpoel (N-VA)

