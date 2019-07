Trio dat cannabis teelde in feestzaal krijgt dertig maanden

Het drietal dat een cannabisplantage runde in een leegstaande feestzaal in Sint-Denijs krijgt tot dertig maanden celstraf. Enkele maanden geleden trof de politie er maar liefst 1.280 plantjes aan.

De twee betrokken West-Vlamingen zouden al maanden drugs gekweekt hebben in opdracht van een Nederlandse coffeeshopuitbater. De man uit Kortrijk werd door de strafrechter veroordeeld tot een celstraf van vijftien maanden met uitstel, waarvan tien maanden effectief. Volgens de beklaagde was hij op het verkeerde moment op de verkeerde plaats, maar de rechter zag dat anders.

De man uit Meulebeke kreeg tot dertig maanden cel, waarvan twintig maanden effectief, en een verbeurdverklaring van 35.000 euro. De Nederlandse opdrachtgever werd bij verstek veroordeeld tot dezelfde straf als de tweede beklaagde. Het trio moet ook 36.991 terugbetalen aan distributiebeheerder Gaselwest.

Noodoproep visrestaurant

De politie kwam de wietplantage eerder toevallig op het spoor. Door een noodoproep in een visrestaurant in Ingelmunster ontdekten de agenten restanten van een wietplantage. In het gebouw was ook een man uit Kortrijk en een Meulebekenaar aanwezig. De speurders knoopten de losse eindjes aan elkaar en kwamen zo terecht bij een leegstaande feestzaal in Sint-Denijs. Daar ontdekten ze een plantage met liefst 1.280 wietplantjes.