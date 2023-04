Door een aanrijding in Komen is het treinverkeer verstoord tussen Kortrijk en Poperinge.

Reizigers kunnen gebruikmaken van de bussen van De Lijn: tussen Ieper en Poperinge (lijn 60) en tussen Ieper en Menen (lijn 84).

Het treinverkeer is momenteel onderbroken tussen Poperinge en Menen. #NMBS pic.twitter.com/9OvV2wjG5u

— NMBS (@NMBS) April 25, 2023