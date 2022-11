Treinverkeer tussen Lichtervelde en Diksmuide hersteld

Er is opnieuw treinverkeer mogelijk tussen Lichtervelde en Diksmuide. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel donderdagochtend.

Door schade aan een bovenleiding in Kortemark reden er sinds woensdagmiddag geen treinen meer tussen beide stations.

Een tractor had woensdag iets na 14.30 uur de bovenleiding beschadigd bij het oversteken van het spoor aan een overweg in Kortemark. "De transportband van deze machine stond nog omhoog en beschadigde dus de bovenleiding toen het voertuig de sporen overstak aan de overweg van de Zarrenstraat", aldus Infrabel.

Specialisten van Infrabel werkten de hele nacht door en rond 4 uur was de schade hersteld. Er is donderdagochtend dus opnieuw treinverkeer mogelijk tussen Lichtervelde en Diksmuide, in beide richtingen.

Infrabel roept bestuurders wel op om, voor hun vertrek, hun voertuig goed te controleren om er zeker van te zjin dat de lading niet te hoog is. "Op die manier kunnen heel wat problemen vermeden worden", besluit de spoornetbeheerder.

