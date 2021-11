Treinverkeer tussen Kortrijk en Oudenaarde nog niet mogelijk

De technische ploegen van Infrabel waren gisterenavond en vannacht nog altijd bezig met de herstellingswerken.

De schade is groter dan aanvankelijk gedacht. De bovenleiding van het ene spoor is beschadigd over een lengte van 700 meter, de bovenleiding van het andere spoor is beschadigd over een lengte van 1,2 km. Infrabel zal dan ook vannacht en morgen blijven verder werken. De infrastructuurbeheerder hoopt morgennamiddag weer 1 spoor in gebruik te kunnen nemen. Het 2de spoor zou in de loop van vrijdag terug in dienst kunnen genomen worden als alle herstellingswerken voltooid zijn.

Lees ook: