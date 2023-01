Treinverkeer tussen Brugge en Oostende verstoord door aanrijding

Het treinverkeer tussen Brugge en Oostende is zaterdagochtend verstoord door een aanrijding.

Er rijden zaterdagochtend geen treinen tussen Brugge en Oostende. Een trein reed omstreeks 7u45 een persoon aan in Oudenburg, waardoor de lijn in beide richtingen onderbroken is. Dat meldt spoornetbeheerder Infrabel.

De spoorwegmaatschappij NMBS raadt aan om te reizen via Blankenberge of om gebruik te maken van de bussen van De Lijn die als alternatief rijden tussen Brugge en Oostende. Tussen Blankenberge en Oostende kan er gebruik gemaakt worden van de kusttram.

Oostende heeft net een druk weekend voor de boeg met de nieuwjaarsduik op het programma.