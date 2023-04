Het incident deed zich rond 11.30 uur voor op een overweg in Esen, een deelgemeente van Diksmuide. In totaal waren er een tachtigtal mensen aan boord. Zij zijn door de NMBS geëvacueerd en zullen wellicht met een bus naar het station van Kortemark gebracht worden. Door het incident is het treinverkeer tussen Diksmuide en Lichtervelde onderbroken. De hinder zal waarschijnlijk nog enkele uren aanhouden. De NMBS zal op het traject vervangbussen inzetten.