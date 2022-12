Treinverkeer hervat woensdag na ongeval Ardooie

Het treinverkeer ligt sinds dinsdagnamiddag stil na een aanrijding tussen een passagierstrein en een vrachtwagen. De materiële schade is groot en moet worden hersteld.

Dinsdagnamiddag werd een vrachtwagen die in panne was gevallen op een overweg in Ardooie gegrepen door een passagierstrein. Daarbij ontspoorden twee wagons en raakten vier passagiers lichtgewond. De vrachtwagenchauffeur kon op tijd ontkomen. De materiële schade ter plaatse is groot.

Herstelwerken volop bezig

Nog tot en met dinsdag zal er geen treinverkeer mogelijk zijn tussen Deinze en Lichtervelde. De herstelwerken ter plaatse zijn volop aan de gang. Donderdag worden nieuwe sporen en dwarsliggers geplaatst en er komt een nieuwe bovenleidingpaal. Vrijdag wordt er gewerkt aan de bovenleiding. Daarna worden alle elektriciteits- en voedingskabels die de seininrichting aansturen, vervangen.

Begin volgende week wordt alles getest om te zien of het treinverkeer tussen Deinze en Lichtervelde veilig kan hervatten. De sporen worden dinsdagavond al vrijgemaakt voor de NMBS zodat de vervoersmaatschappij lege treinstellen kan verplaatsen om woensdagochtend het treinverkeer opnieuw op te starten.

