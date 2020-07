Het treinverkeer tussen Lichtervelde en Roeselare is zondag omstreeks 17 uur hervat. Er zijn wel nog gevolgsvertragingen mogelijk, meldt spoorwegbeheerder Infrabel.

Eerder op de dag, rond 13.20 uur, was het treinverkeer onderbroken na de aanrijding van een persoon in Gits. De NMBS voorzag in een vervangende busdienst tussen Lichtervelde en Roeselare.