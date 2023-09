Treinverkeer Ardooie onderbroken: politie zoekt slalommende fietser

Er was vanmorgen een tijdlang geen spoorverkeer tussen Lichtervelde en Tielt. Een fietser had zich al slalommend een weg gebaand tussen de slagbomen in Ardooie. Dat meldt spoorwegnetbeheerder Infrabel. "Gelukkig vielen er geen slachtoffers", klinkt het.

Omstreeks 6.10 uur zag een treinbestuurder een fietser slalommen tussen de slagbomen. Hij bracht de trein tot stilstand en alarmeerde de hulpdiensten.

"Het was op dat moment niet duidelijk of de fietser werd aangereden, dus startten onze mensen samen met de hulpdiensten een zoektocht naar een eventueel slachtoffer", aldus Fréderic Petit, woordvoerder van Infrabel.

Nog vertragingen

Daardoor was er tijdelijk geen treinverkeer tussen Lichtervelde en Tielt. "Uiteindelijk bleek dat er niemand gewond was en dat de fietser zijn weg had verdergezet. Omstreeks 8.15 uur kregen we de toestemming om het treinverkeer te hervatten."

Er zullen nog een tijdlang gevolgvertragingen zijn op de lijn Gent - De Panne. "We kunnen niet genoeg benadrukken hoe belangrijk het is om de verkeersregels te respecteren en achter de slagbomen te blijven. Een ongeval is snel gebeurd", aldus Petit.