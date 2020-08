Treinen worden gecontroleerd in Blankenberge

Naar aanleiding van de onlusten op het strand van Blankenberge werd zaterdagavond beslist om zondag geen dagjestoeristen toe te laten. Burgemeester Daphné Dumery (N-VA) vond het nodig om eerst de rust te laten weerkeren in Blankenberge. Er werd ook opgeroepen om tussen 9 en 16 uur geen treinen naar de badstad te laten rijden, maar die beslissing kon op federaal niveau niet gerealiseerd worden.





Alle aankomende treinen in Blankenberge worden wel gecontroleerd door de politie. Mensen met een reservatie voor pakweg Sea Life, De Mol aan zee, een hotel of restaurant zijn wel welkom. Ook op de invalswegen richting Blankenberge zijn er zoals aangekondigd wegblokkades. "Als u vandaag niet in Blankenberge moet zijn, blijf er dan weg. Even tot rust komen om dan zo snel mogelijk weer te genieten van onze prachtige kust", klinkt het. Ook op de toegangswegen naar Blankenberge vinden er controles plaats door de politie.