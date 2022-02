Treinen vertraagd of afgeschaft en slagbomen blijven neer: seinstoring in Ingelmunster intussen opgelost

Er zijn vanmorgen problemen geweest met de seinen op het spoor in onze provincie, met vertraging en afgeschafte treinen tot gevolg.

"Oorzaak van de vertraging is een storing aan de seinen in de buurt van Ingelmunster," zegt Frédéric Petit van Infrabel aan onze redactie, "Die is intussen opgelost maar voorlopig rijden treinen nog met vertraging als gevolg van die storing. Vanmorgen waren enkele treinen ingekort en deels afgeschaft."

Door de problemen waren enkele overwegen in en om Ingelmunster meer dan een uur dicht. "De treinen moesten door die seinstoring stapvoets rijden. Dat zorgde dus voor hinder. Net omdat het treinverkeer dan zo traag gaat werden enkele lijnen afgeschaft om de vertragingen niet te laten uitlopen."

De technische diensten konden de storing kort na half acht oplossen.