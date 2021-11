Het treinverkeer was al dagen onderbroken door een incident waarbij een vrachtwagen de bovenleiding beschadigde op een overweg in Harelbeke. De treinen moeten zich op die plaats wel tijdelijk nog aan een snelheidsbeperking houden van 60 km/u. Aanvankelijk was er één spoor weer in dienst genomen, sinds zeven uur ook het tweede.

