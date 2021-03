Treinaanbod richting kust beperkt op nationale stakingsdag

Verschillende vakbonden gaan maandag actievoeren voor meer loon, nadat het tweejaarlijks interprofessioneel overleg tussen bonden en werkgevers over de loonmarge - de maximale opslag die mogelijk is in een periode van twee jaar - op de klippen is gelopen. Door de actie zal het treinverkeer verstoord zijn vanaf zondag 28 maart 22 uur tot en met maandag 29 maart 22 uur. De NMBS heeft voor maandag een alternatieve dienstverlening uitgewerkt op basis van het personeel dat aangaf niet te zullen deelnemen aan de staking.

Door de staking zal ook het treinaanbod richting kust beperkt zijn. Er wordt mooi weer voorspeld, dus kan het druk worden op de treinen richting de kust en andere toeristische bestemmingen.

De NMBS raadt reizgers aan om de NMBS-app te raadplegen, waarop te zien is hoe druk het is op de trein. Reizigers raadplegen maandag sowieso best voor vertrek regelmatig de routeplanner van de NMBS. Die zal rekening houden met de alternatieve dienstregeling.

