Trein Tram Bus: "kleine gemeenten kind van rekening"

Volgens het nieuwe Vlaamse decreet basisbereikbaarheid wordt het openbaar vervoer ingedeeld in lagen: een 'kernnet' met voor- en interstedelijke verbindingen, een aanvullend net, en het vervoer op maat. Vlaanderen wordt opgedeeld in vijftien vervoerregio's, die dienen als overlegorgaan tussen vertegenwoordigers van de gemeenten en andere mobiliteitsactoren De Lijn heeft nu een budget van 725 miljoen euro verdeeld over de regio's. Antwerpen staat daarbij ruim op kop, met 167,2 miljoen euro.

Stad of platteland

"Natuurlijk begrijpen wij dat de noden in stedelijk gebied verschillen van die op het platteland", reageert TreinTramBus. "Maar de kleine gemeenten dreigen het kind van de rekening te worden. Door het matteuseffect zullen zij er nog op achteruit gaan. En in sommige delen van West-Vlaanderen en Limburg was het nu al mager gesteld met het openbaar vervoer." De organisatie is ook verontrust dat reizigers meer zullen moeten overstappen.

Voka

Voka West-Vlaanderen reageert in een eerste reactie voorzichtig positief, want het blijft voorlopig nog koffiedikkijken. “De budgetten mogen nu wel gekend zijn, het is afwachten wat de vervoerregio’s effectief met de middelen zullen doen”, zegt Voka West-Vlaanderen. "Neemt de regio het initiatief zelf in handen om de langverwachte trambus te laten rijden in Kortrijk? Komen er eindelijk aangepaste routes die rekeninghouden met het woon-werkverkeer richting industriezones? Het is nu aan de vervoerregio’s en onze lokale politici om die knopen door te hakken en werk te maken van een bereikbare regio's", luid het.

