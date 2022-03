Trein rijdt te snel en stond daardoor ruim 2 uur stil

Om 12.30 uur deze middag viel de trein Brugge - Kortrijk stil ter hoogte van Hooglede. De trein had de snelheidslimiet overschreden waardoor het veiligheidsmechanisme in werking is getreden en de trein automatisch tot stilstand kwam.

Of het hier om een menselijke of technische fout gaat is nog niet duidelijk. Er kwam een ploeg ter plaatse. Die voerde een technische controle uit op de trein en de sporen. Zoals de veiligheidsprocedure voorschrijft, werd ook de chauffeur vervangen.

De hinder bleef beperkt. Het treinverkeer tussen Brugge en Kortrijk reed via één spoor. Er was een gemiddelde vertraging van 10 minuten. Daarnaast werd de trein tussen Oostende en Zaventem omgeleid via Deinze waardoor ook deze reizigers langer onderweg waren.

Rond 14u45 kon de trein zijn rit verder zetten.