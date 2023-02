Trein dreigt duurder te worden voor jongeren en senioren

Volgens minister van Mobiliteit Georges Gilkinet (Ecolo) zullen jongeren en senioren met het nieuwe tariefaanbod juist winnen en wordt het voordeliger.

In het onlangs goedgekeurde beheerscontract van NMBS staat dat een ticket voor jongeren van 25 jaar en jonger en voor senioren wordt voorzien, beide met een korting van 40 procent op het standaardticket. Vandaag betalen 65-plussers echter nog een vaste prijs van 7,8 euro heen en terug, jongeren betalen 7,1 euro per traject, dus 14,2 euro heen en terug. Die vaste prijzen gaan op de schop, wat de tarieven volgens NMBS eenvoudiger en transparanter moet maken.

Hoe langer de ritten, hoe duurder

Heel wat ritten dreigen echter duurder te worden. Hoe langer de afstand, hoe groter het nadeel. Regeringspartij Vooruit noemt de dreigende verhoging onaanvaardbaar. "Jongeren en ouderen zijn net erg afhankelijk van de trein om zich te verplaatsen. Het kan niet de bedoeling zijn om deze doelgroepen te treffen", zegt Kamerlid Joris Vandenbroucke. Dat het nadeel vooral optelt bij lange afstanden, houdt volgens hem geen steek. "Als we de files willen aanpakken, is het net de bedoeling dat mensen voor deze afstanden de trein nemen."

Bijkomende kortingen

Volgens de NMBS zal het wellicht zo'n vaart niet lopen. Achter de schermen wordt er namelijk gewerkt aan bijkomende kortingen. Zo zou het de bedoeling zijn om een rit tijdens de daluren goedkoper te maken. Wie regelmatig reist, zou ook een soort 'getrouwheidskorting' krijgen. "Deze kortingen zullen cumuleerbaar zijn met de korting van 40 procent, waardoor de nieuwe prijzen niet veel hoger zullen liggen dan nu", zegt woordvoerder Dimitri Temmerman. Minister van Mobiliteit Gilkinet sluit zich daarbij aan en stelt dat het zelfs voordeliger wordt. "Jongeren en senioren gaan in het nieuwe tariefaanbod juist winnen.

Voor lange afstanden komt er een maximumprijs die vergelijkbaar is met de huidige prijs. Voor korte afstanden wordt de prijs bepaald in functie van de afstand en wordt er dus een fikse korting toegepast, met nog een extrakorting in de daluren. De trein nemen wordt hierdoor dus net voordeliger." Gilkinet voegt eraan toe dat de principes van het tariefbeleid vastgelegd zijn in het openbaredienstcontract, en ook aangevuld worden met bijkomende commerciële initiatieven van de NMBS. "Met als doel de trein aantrekkelijker en toegankelijker te maken."