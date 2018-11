Trefdag voor pluimveehouders in Gits

In Gits zijn pluimveehouders van over de hele provincie samengekomen om het te hebben over problemen en uitdagingen binnen de sector.

Onze provincie telt samen met Antwerpen het hoogste aantal pluimveehouders. Mensen eten graag een kippetje en ook de eieren lusten ze wel. Voor de consument blijf de prijs-kwaliteit doorslaggevend maar ook het dierenwelzijn wint aan belang. In Europa is er bijvoorbeeld meer en meer vraag naar traaggroeiende kippen.

Stijn Vanackere, Pluimveebedrijf Plukon: “Die evolutie zal zich wellicht ook doorzetten in ons land. Maar dat is nog niet voor vandaag of morgen omdat de vraag ook moet komen van de retail. Op vandaag blijkt uit consumentenonderzoek dat dierenwelzijn belangrijk is maar nog niet op nummer 1 staat.”

De prijs-kwaliteit blijft doorslaggevend maar het dierenwelzijn is wel niet onbelangrijk. De boerenbond ontwikkelde met ILVO, het instituut voor landbouw- en visserijonderzoek, een dierenwelzijnscan waarbij de pluimveehouder systematisch het welzijn registreert.

Anneleen Watteyn, onderzoeker ILVO: “Naast algemene zaken over huisvesting of genetica worden echt diergebonden metingen gedaan waarbij het individuele dier wordt vastgenomen en van kop tot poot wordt bekeken en een score krijgt.”

De boer kan zijn bevindingen op een app registreren. Dat is handig maar nog geen verplichting.