Trefdag VDAB moet nijpend lerarentekort oplossen

Ook VDAB wil een rol spelen in het nijpende lerarentekort. De organisatie speelt een tussenschakel bij de verkorte opleidingen om les te kunnen geven. Vandaag was er een trefdag in Oostende.

Educatieve bachelor-graduaatsopleidingen zorgen voor een zij-instroom van nieuwe leerkrachten, die er al een andere loopbaan hebben opzitten. "Het probleem is zeer nijpend. Bij recente cijfers zie je in het secundair onderwijs bijna 15.000 vacatures, terwijl je maar met 2000 kandidaten zit. Ook in het lager onderwijs zijn er 7000 vacatures op jaarbasis en niet meer dan 1000 kandidaten", zegt Wim Adriaens, gedelegeerd bestuurder van VDAB.

"Veel flexibiliteit"

Niki is 35, heeft twee jonge kinderen en werkte tien jaar als HR-consulent. Ze heeft nog maar net haar educatieve bachelor secundair onderwijs in handen. "Je kan heel veel flexibiliteit in de opleiding leggen. Je kan kiezen om ze in een jaar te doen, al dan niet in combinatie met werken. In avondonderwijs kan je dit spreiden over twee jaar."

Voor kandidaat-leerkrachten uit meer praktijkgerichte beroepen zijn er graduaatsopleidingen. Vanaf september lanceert Hogeschool Howest ook een verkorte lerarenopleiding voor het lager onderwijs. Ook daar zien ze nu al meer dan honderd zij-instromers.

Pedagogisch verlof

Wie nog niet overtuigd is: "De minister voorziet dat er pedagogisch verlof mogelijk zal zijn voor mensen die een onderwijsdiploma willen halen, zodat we kwaliteitsvolle vorming in combinatie met de job die men uitvoert in acht kunnen nemen", zegt Lieven Boeve, topman Katholiek Onderwijs Vlaanderen.

Tot slot moet het onderwijs aantrekkelijker worden als werkgever, met betere lonen en andere voordelen.