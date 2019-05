Trashwalk in Kortrijk Weide

In Kortrijk Weide vond zondagmorgen een ‘trashwalk’ plaats.

Een trashwalk houdt in dat je terwijl het wandelen vuilnis verzamelt. Om 5 voor 12 brachten de deelnemers en de organisatie het ingezamelde afval symbolisch samen in de 5 plasticsoepen in onze oceanen.

Met deze actie wil de organisatie iedereen vragen om bewust om te gaan met het gebruik van plastic.