Trappistenbier Westvleteren zoekt algemeen directeur

Er staat een bijzondere vacature op de site van de Sint-Sixtusabdij in Westvleteren. Het wereldbekende bier zoekt een externe directeur om de brouwerij te leiden en dat hoeft niet langer een geestelijke te zijn. "Zo zijn we zeker dat ons bier nog lang blijft stromen", aldus de paters.

Tot nu toe was de abdijgemeenschap in Westvleteren afgesloten van buitenstaanders. Het is dan ook de allereerste keer dat een externe medewerker een dergelijk belangrijke functie zal vervullen binnen de abdijmuren. De monniken hebben dit beslist 'om de uitdagingen van de snel evoluerende tijden aan te kunnen' staat er op de website te lezen.

De vijftien broeders in de abdij worden een jaartje ouder en willen zich vooral focussen op het brouwen. Met de steeds complexere wetgeving rond voedselveiligheid en dergelijke laten ze voortaan de zakelijke en organisatorische kant van de brouwerij liever aan iemand anders over

Geen multinational

De nieuwe algemene directeur zal dus vooral de dagelijkse leiding van de brouwerij op zich nemen en de zakelijke belangen behartigen. Dit moet wel gebeuren met respect voor het DNA, de waarden en de belangen van de monastieke gemeenschap. Het is dus niet de bedoeling om van het gegeerde bier een grote, commerciële multinational te maken. De broeders willen met het brouwen van het bier zelfbedruipend zijn, wat voor hen meer dan voldoende is. Daarvoor brouwen ze vandaag de dag produceren ze zo'n 7.500 hectoliter bier per jaar.

Of de nieuwe algemene directeur de manier van verkoop zal mogen wijzigen is nog onduidelijk. Vandaag de dag plakt op het bier overal dezelfde prijs en dat geldt ook voor grote spelers zoals grootwarenhuizen.

Toeristische trekpleister

Burgemeester van Vleteren, Stephan Mourisse, is zeer blij met deze beslissing. De Sint-Sixtusabdij en het geliefde bier is een van de populairste toeristische trekpleisters van de Westhoek. Het is dus zeer belangrijk om de toekomst van de abdij veilig te stellen.