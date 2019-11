Transporteurs vrezen hinder door grensblokkades Rekkem

Economisch verlies, en de planning die in het honderd loopt. Veel West-Vlaamse transportfirma’s zullen de gevolgen voelen van de acties van Franse transportorganisaties. Ze blokkeren vanaf donderdag de grensovergang in Rekkem.

Franse transportorganisaties blokkeren de grens als protest tegen een maatregel van de Franse regering. Die heeft beslist om de terugbetaling van accijnzen op professionele diesel met 2 eurocent per liter te verlagen. De blokkade kan vier dagen duren.

“In de eerste plaats is het al moeilijk om te beslissen,” zegt transporteur Bruno Descamps uit Rekkem. “Wat gaan we donderdag doen? Gaan we vertrekken of niet? Want voor hetzelfde geld vertrekt er één en staat hij een kilometer verder stil voor de hele dag.

Hulp van collega's

“Sowieso gaat dat een impact hebben. Per chauffeur, per wagen loop ik per dag een paar honderd euro mis,” zegt Descamps. “Probleem is ook dat wanneer je de niet geleverde goederen toch nog moet leveren, terwijl die dagen ook al volgepland zijn met leveringen die voorzien zijn, het niet evident is om die nog allemaal correct uit te voeren. Eventueel gaan we dan een beroep moeten doen op collega’s of ze ons kunnen helpen om de achterstand in te halen.”

De grensovergang op de E40 in Ghyvelde bij Adinkerke blijft voorlopig wel nog open, al worden ook latere acties daar niet uitgesloten.

