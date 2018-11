De transportbond stapt naar de Raad van State om de beslissing van enkele burgemeesters om snelwegparkings ’s nachts af te sluiten te laten schorsen. Dat is onder meer zo langs de E40 in Jabbeke.

Volgens de bond kunnen beroepschauffeurs door de maatregel hun verplichte rij- en rusttijden niet meer naleven. De transportbond zegt dat de chauffeurs ook elementaire basisrechten, zoals sanitaire voorzieningen, worden ontnomen.



Op de snelwegparking in Jabbeke bijvoorbeeld is het sinds eind vorige maand voor vrachtwagenchauffeurs verboden om te parkeren of te overnachten tussen zes uur ’s avonds en zes uur in de ochtend. De transportbond hoopt nu dat die maatregel opgeheven wordt.