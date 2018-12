"Transmigranten kosten havenbedrijven handenvol geld"

Het aantal opgepakte transmigranten in West-Vlaanderen stijgt, en daarmee ook de kosten die bedrijven in de haven van Zeebrugge hebben om hun domein te beveiligen en om vernielingen te herstellen. Dat zegt Hendrik Vermeulen van Unizo Brugge.

Bij sommige bedrijven zouden de kosten in 2018 alleen al oplopen tot 300.000 en zelfs 500.000 euro.

“De transmigranten proberen koste wat het kost de oversteek te maken. Hierdoor zijn ondernemingen in de haven van Zeebrugge vaak het slachtoffer van inbraken of vandalisme. De verzekering komt veelal niet tussen waardoor men deze kost zelf dient te dragen. Enige mogelijkheid is de site extra te beveiligen. Ook voor deze dure ingrepen, zijn geen tussenkomsten mogelijk waardoor deze vaak moeten wachten. Het hoeft geen uitleg dat deze vicieuze cirkel een nefaste impact heeft op de ontwikkeling van de ondernemingen in de haven van Zeebrugge en zijn bijdrage tot de economische groei en welvaart,” aldus Hendrik Vermeulen, Voorzitter UNIZO Brugge.

Om de problematiek aan te kaarten, zal UNIZO Brugge een onderhoud vragen met de bevoegde instanties.