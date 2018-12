Transmigranten klimmen in nieuwe wagens op vrachtwagen

Dat blijkt uit beelden van een dashcam die op sociale media worden verspreid.

Een vrachtwagenchauffeur wordt ter hoogte van de snelwegparking in Jabbeke voorbijgestoken door een vrachtwagen, geladen met negen splinternieuwe wagens. Op zijn dashcambeelden is te zien dat er in minstens drie wagens verschillende mensen zitten. De transmigranten proberen op die manier allicht in Groot-Britannië te raken.

Gisteren werden aan de Westkust nog 92 transmigranten opgepakt na een controle-actie tegen mensensmokkel en transmigratie.

