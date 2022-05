Omdat hij illegaal in ons land verbleef, kon hij geen rekening openen en kon de Nationale Loterij hem niet uitbetalen. Gisteren is het dan toch gebeurd.

De man kon uiteindelijk met de hulp van een advocaat toch een rekening openen op zijn naam. Het is niet duidelijk in welk land dat gebeurde. Ook de Nationale Loterij is tevreden met de oplossing. Wat hij met het geld zal doen is niet zo duidelijk. Eerder liet hij verstaan dat hij graag een huis en een auto wilde kopen.

