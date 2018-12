Transmigrant aangehouden voor woninginbraak in Zeebrugge

In de nacht van vrijdag op zaterdag drongen een vijftal transmigranten binnen in een woning in de Sint-Thomas Morusstraat in Zeebrugge.

Sporen van inbraak

De eigenaars, die de woning als tweede verblijf gebruiken, waren niet aanwezig. In het tuinhok werden heggenscharen gestolen, die vervolgens werden gebruikt om het keukenraam open te breken. In de woning werden verschillende kamers nachtkastjes en kleerkasten doorzocht.

1 transmigrant opgepakt

Toen de politie ter plaatse kwam, waren de transmigranten reeds weggevlucht. Uiteindelijk kon één transmigrant, Y.A. uit Algerije, aangehouden worden. De man was vanuit Frankrijk naar Zeebrugge gekomen met als doel om in het Verenigd Koninkrijk te geraken.

Oktober: 192 indringers in haven

De afgelopen dagen drongen geregeld mensen de haven van Zeebrugge binnen. Vaak zijn het mensen die al drie tot vijf keer werden aangetroffen in de haven en voor dergelijke feiten werden gedagvaard. In oktober drongen 192 personen binnen in de haven van Zeebrugge. In de voorlaatste week van november werd meer dan de helft van de transmigranten die in de provincie West-Vlaanderen werden aangetroffen, in de regio van Zeebrugge staande gehouden.