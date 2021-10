Transit Team pluist gsm-verkeer mensensmokkelaars uit

Na de reddingsactie van gisteren voor de kust van Zeebrugge, ging dit nieuwe team meteen aan de slag. Dat schrijven Het Laatste Nieuws en De Morgen. "Bij het aantreffen van slachtoffers van mensenhandel wordt hun gsm vandaag vaak niet uitgelezen, terwijl die nochtans een belangrijke bron van informatie is", zegt minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open VLD). Want op basis van de gegevens op de gsm kunnen criminele netwerken in kaart worden gebracht.

Specialisten

Het Transit Team, wat staat voor Transmigration Intelligence Team, bestaat voorlopig om acht personen die zich specialiseren in het in kaart brengen van criminele netwerken achter mensensmokkel. Het gaat om speurders, strategische analisten en misdrijfanalisten. Het team bevat ook een permanente medewerker van de Dienst Vreemdelingenzaken en een expert van Europol. Wanneer transmigranten aan de kust worden opgepakt en er een vermoeden is van mensensmokkel of mensenhandel, zal het nieuwe politieteam dus elke gsm van elk slachtoffer uitlezen. Die krijgen hun mobiele telefoon vrijwel meteen terug, omdat het meestal het enige middel is om te communiceren met hun familie.

Slachtoffers kunnen hun medewerking aan de politie weigeren, maar dan kan de officier van de gerechtelijke politie of het parket hun gsm in beslag nemen.

Geredde migranten

Het nieuwe politieteam mag meteen aan de bak met de gsm's van de 24 migranten die gisteren werden gered voor de kust van Zeebrugge. Ze belden gisterochtend vanop een rubberbootje dat 40 kilometer diep in zee in de problemen was gekomen. Zowel de gsm van de melder gisterochtend als de andere toestellen van de opvarenden zullen nu worden onderzocht door het Transit Team. De geredde migranten zijn naar eigen zeggen afkomstig uit Iran, Irak, Koeweit, Afghanistan en Algerije. Sinds 2019 is het aantal vaststellingen van transmigranten meer dan verviervoudigd. Alleen al in de maand september waren er 8.000 migranten die op een bootje vertrokken vanuit België en Frankrijk.

Lees ook: