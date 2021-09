Transfo op stelten tijdens eerste fuif sinds corona

Knallende dj-sets, dansende jongeren en bier dat rijkelijk vloeide. De eerste fuif op de Transfosite in Zwevegem sinds corona was een schot in de roos. Zo’n 450 jongeren hadden duidelijk op dit moment gewacht.

De fuifzaal in de Transfo stond gisteren helemaal op stelten. Het was namelijk de eerste grote fuif in Zwevegem in zowat anderhalf jaar. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de fuif helemaal uitverkocht was. Zo’n 450 jongeren hadden duidelijk reikhalzend naar dit moment uitgekeken. Ook 5napback, een van de dj’s, stond versteld van het enthousiasme die de jongeren aan de dag legden: “Vroeger was het af en toe wel eens sleuren en trekken en mensen die zich soms wat minder amuseerden. Maar iedereen heeft zo’n knaldrang nu, dat is echt gewoon fantastisch."