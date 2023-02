Tramverkeer in Nieuwpoort tijdelijk onderbroken door voertuig op tramsporen

De bestuurder was een verstrooide Fransman die zijn wagen op de tramsporen parkeerde en zo vast kwam te zitten. Dat leidde tot een heleboel vertragingen, omdat de tramsporen volledig waren geblokkeerd.

De Fransman maakte een inschattingsfout op de rotonde van de Albert I-Laan. Bovendien negeerde hij een dubbele verbodsbord ter hoogte van het CORNR-hotel. Daar volgde de man de tramsporen in de verboden richting van de Elisalaan, reed enkele tientallen meters verder en reed zich plots vast in de keien van de trambedding.

Het tramverkeer moest door het incident volledig stilgelegd worden tot de wagen getakeld was. Of de bestuurder te veel gedronken had, is onduidelijk.