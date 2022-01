Tramsporen vernieuwd in Zeebrugge

In de Kustlaan in Zeebrugge worden de tramsporen vernieuwd vanaf de Londenstraat tot honderd meter voor de Azorenstraat. Dat laat de stad Brugge weten.

"De werkzaamheden starten op 10 januari en eindigen bij goed weer op 1 april. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Willemen Infra in opdracht van De Lijn."

Twee fases

De aannemer werkt in twee fases, zegt de stad.

"Tijdens de eerste fase moet het verkeer richting Knokke ter hoogte van de werkzaamheden over één rijstrook, het verkeer richting Blankenberge behoudt de twee rijstroken. Tijdens een kortere tweede fase rijdt het verkeer tussen de Baron de Maerelaan en de Kapitein Fryattstraat aan dezelfde kant van de sporen via één rijstrook.

Wie richting Knokke rijdt, kan niet links afslaan in de Baron De Maerelaan. Het verkeer uit die straat kan enkel afslaan richting Blankenberge. Het verkeer dat uit de New Yorklaan komt, kan wel in beide richtingen afslaan. De Veerbootstraat is tijdens de tweede fase niet bereikbaar vanop de Kustlaan komende uit de richting van Blankenberge.

De ophaalwagen van het huisvuil kan niet in de werfzone rijden. De bewoners moeten hun vuilniszakken plaatsen op de dichtstbijzijnde straathoek waar de ophaaldienst langskomt."