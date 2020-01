Trambus baart handelaars zorgen

Ze zien zo’n trambus absoluut niet zitten omdat er dan parkeerplaatsen voor hun klanten verdwijnen. Bovendien zijn er ook de jarenlange werken. Het stadsbestuur liet recent weten dat het 6 miljoen euro vrijmaakt voor de trambus die er tegen het einde van de legislatuur moet zijn. De trambus in Kortrijk als verbinding tussen Hoog Kortrijk en het station is al heel veel besproken, alleen niet met de vijftig handelaars van de Doorniksewijk zelf waar die trambus door moet, zo blijkt nu. Ze ondertekenden een petitie tegen het project. De stad met de eigen investering de druk op De Lijn verhogen en de komst van de trambus doorduwen. Ook de universiteit en hogeschool zijn vragende partij.

Overleg

De handelaars zien het met lede ogen aan en hekelen ook de communicatie. Céline Bergen is woordvoerder van de handelaars. 'Dit is echt een oproep aan de stad Kortrijk en De Lijn. Wij willen samen aan tafel gaan en horen wat de plannen zijn met onze straat. Kunnen wij überhaupt nog een overleg krijgen, kunnen we in dialoog gaan en samen bouwen aan een nieuw Kortrijk, want het gaat hier over ons, dat zijn 50 handelaars, 50 families die binnen hier en tien jaar misschien op straat staan.' Voorlopig is het wachten op overleg tussen alle partijen.