Daar komen er tegen de lente van 2020 namelijk drie trajectcontroles bij, een investering van 465.000 euro. In Knokke-Heist komt er een trajectcontrolesysteem in de Westkapellestraat en de Heistlaan, in Damme in de Weststraat. Daar zal een snelheidsregime van 70 kilometer per uur gelden. De politie past ook de snelheden aan op de parallelwegen om sluipverkeer te vermijden. Op de N9 tussen Sijsele en Maldegem is de Vlaamse overheid al gestart met de bouw van een trajectcontrolesysteem