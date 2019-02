Sinds mei vorig jaar is op twee wegen in Waregem een trajectcontrole ingevoerd. Maar 15% tot 20% van de chauffeurs heeft dat blijkbaar niet door, en blijft te snel rijden. Eén persoon reed zelfs 150 km per uur, terwijl de toegestane snelheid 50 is. De stad zal nu grote infopanelen plaatsen die de chauffeurs waarschuwen voor de trajectcontrole. Want het is niet de bedoeling om geld in het laatje van de federale politie te brengen, zegt de stad, maar wel om het verkeer te doen vertragen.

