Trajectcontrole in Poperinge eind dit jaar actief

Dat blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA) aan minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters (Open Vld).

“Deze trajectcontrole moet er voor zorgen dat de snelheid en de vele ongevallen op de Provenseweg en Couthoflaan dalen”, legt Bert Maertens uit.

Op de N308 in Poperinge gebeurden de voorbije jaren tien ongevallen tussen kilometerpunt 14.4 en kilometerpunt 17. Dat blijkt uit de gegevens die Bert Maertens opvroeg. “Bij die ongevallen vielen tien lichtgewonden, drie zwaargewonden en één dodelijk slachtoffer.”

2,6 kilometer

Het Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) had daarom al een tijdje het voornemen om er een trajectcontrole te installeren. “De stad Poperinge gaf in 2019 een formeel akkoord. De trajectcontrole omvat 2,6 kilometer en situeert zich tussen kilometerpunten 14.4 en 17. AWV maakte intussen een situatieplan op. Binnenkort komt er nog een plaatsbezoek, waarbij de exacte locatie van de beide camera’s bepaald wordt. De doorlooptijd voor de realisatie van een trajectcontrole is in normale omstandigheden gemiddeld zes maanden. Dat betekent dat de trajectcontroles in dienst moeten gaan in het laatste kwartaal van 2020”, weet Bert Maertens.

Poperings N-VA-gemeenteraadslid Jean-Marie Blondeel (N-VA) reageert tevreden: “Uit een recente studie van de provincie blijkt dat in West-Vlaanderen overdreven snelheid vaak een grote rol speelt bij dodelijke ongevallen. Bij 34 procent is er sprake van onaangepaste snelheid, 72 procent van de ongevallen gebeurde bovendien op een recht stuk. Deze trajectcontrole moet er voor zorgen dat chauffeurs hun snelheid aanpassen op dit gedeelte van de N308.”