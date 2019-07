Trajectcontrole N50 Kortrijk bijna operationeel

De camera’s staan er al sinds november vorig jaar, maar werkten al die tijd niet door problemen met de database van de federale politie. Het lukte niet om een verbinding tot stand te brengen tussen de camera's en het ANPR-platform van de federale politie. Die verbinding is nodig om de nummerplaatherkenning in te schakelen. Dit probleem deed zich trouwens ook voor op de E40 tussen Wetteren en Erpe-Mere, in Oost-Vlaanderen.

Verkeersveiligheid verhogen

Op de Doornikserijksweg (N50) gebeurden sinds 2013 al 40 ongevallen, waarvan 17 met gewonden en 1 met 2 doden. De trajectcontrole moet de weg een stuk veiliger maken en speelt ook een sleutelrol in de strijd tegen grenscriminaliteit. Via het systeem kan de politie geseinde wagens uit het verkeer halen.